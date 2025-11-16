Un herido en el vuelco de un turismo en la curva de la carretera de Palazuelos, en Segovia

SEGOVIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 33 años ha resultado herido en el vuelco de un turismo que se ha registrado este domingo en la carretera V-6122, antes de la rotonda nueva en la curva de la carretera de Palazuelos, en Segovia, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 16.17 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del accidente.

El 112 ha trasladado el aviso al Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Local de Segovia, a la Guardia Civil y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar para atender a un varón consciente que se encontraba fuera del vehículo, que posteriormente ha sido trasladado al Complejo Asistencial de Segovia.