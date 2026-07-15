Heridos los conductores de un camión y un autobús tras colisionar en la AP-1 a su paso por Ameyugo (Burgos)

BURGOS, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los conductores de un camión portacoches y un autobús han resultado heridos este miércoles tras colisionar ambos vehículos en el kilómetro 66 de la AP-1, sentido Burgos, a la altura de la localidad burgalesa de Ameyugo, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar sobre las 18.04 horas, cuando varias llamadas han alertado a la sala de operaciones del 112 de la colisión entre un autobús, que circulaba sin pasajeros, y un camión portacoches. Los alertantes han indicado que ambos conductores se encontraban heridos y atrapados en el interior de los vehículos.

El 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos y de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.

Los dos heridos, dos varones adultos, han sido atendidos en el lugar por el personal sanitario desplazado hasta el lugar del accidente y posteriormente han sido trasladados al Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro, uno de ellos en UVI móvil y el otro en una ambulancia de soporte vital básico.