Heridos dos jóvenes en una colisión entre dos motos en Onzonilla (León)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

LEÓN, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes de 17 y 19 años han resultado heridos tras una colisión entre dos motocicletasen la calle 3 del Polígono industrial de Onzonilla, en la provincia de León, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 00.50 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 recibió una llamada que alertaba de un accidente en la mencionada calle y solicitaba asistencia para dos jóvenes que se encontraba heridos y conscientes.

El 112 trasladó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico. En el lugar, los servicios de emergencias atendieron a los dos jóvenes que fueron postriormente trasladados al hospital de León.