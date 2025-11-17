Heridos dos varones en una colisión entre dos turismos en la N-601 en Laguna de Duero (Valladolid)

LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID), 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos varones han resultado heridos este lunes como consecuencia de una colisión entre dos turismos en la autovía N-601 a su paso por el término municipal de Laguna Duero (Valladolid), según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

El siniestro se ha producido minutos antes de las 6.24 horas de este lunes, cuando se ha informado al 112 de la salida de vía de dos turismos en el punto kilométrico 181 de la N-601, en Laguna de Duero, sentido Valladolid, donde, al menos una persona había resultado herida.

Se avisó a Tráfico de Valladolid y a Sacyl que movilizó dos ambulancias soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido finalmente a dos personas, un varón de unos 40 años que fue trasladado en ambulancia soporte vital básico al Hospital Clínico Universitario de Valladolid y otro varón que fue evacuado en ambulancia soporte vital básico al hospital Universitario Río Hortega.