Heridos en Valladolid una mujer de 83 años atropellada y un joven de 23 tras colisionar su patinete y un coche

VALLADOLID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas en sendos accidentes que se han producido en las últimas horas en la capital vallisoletana, concretamente una mujer de 83 años que ha sufrido un atropello y un joven de 23 años cuyo patinete eléctrico ha colisionado con un turismo, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El primero de los sucesos se ha producido minutos antes de las 10.39 horas, cuando se ha avisado al 112 del atropello de un turismo a una mujer de 83 años en la calle Granada con el Paseo San Vicente, por lo que se ha avisado a Policía Local, Nacional y Sacyl, que ha enviado una ambulancia soporte vital básico que ha evacuado a la mujer a un centro hospitalario.

Poco más de una hora después, a las 11.57 horas, una llamada ha avisado de una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico en el Puente de la Hispanidad, donde había resultado herido el conductor de éste último, un joven de 23 años.

El 112 ha dado aviso a Policía Local, Nacional y a Sacyl, que ha enviado una ambulancia soporte vital básico que ha evacuado al herido al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.