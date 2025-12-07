Heridos un varón de 31 años y un niño de 7 en un accidente en la A-6 en Mota del Marqués (Valladolid)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

VALLADOLID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 31 años y un niño de siete han resultado heridos en la salida de vía de un turimo hacia la mediana de la A-6, en el kilómetro 201, sentido Galicia, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 10.33 horas, cuando el 1-1-2 ha recibido un aviso en el que se informaba del accidente y de dos heridos, un adulto y un menor, conscientes y en principio leves.

El 1-1-2 ha avisado de los hecho a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una asistencia al lugar.

En el mismo, el equipo médico ha atendido a dos varones de 31 y siete años, a quienes posteriormente ha trasladado en ambulancia soporte vital básico al Hospital Río Hortega.