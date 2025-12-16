La Hermandad de Donantes de Ávila y Chemcyl llaman a donar sangre y organizan varias colectas en los próximos días

ÁVILA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad de Donantes de Sangre de Ávila, junto con el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl), ha realizado un llamamiento a la población para reforzar las donaciones de sangre durante estos días ante la necesidad de llegar a las navidades con reservas suficientes para atender a pacientes y abastecer hospitales.

La entidad ha recordado que, aunque los donantes abulenses "son muy solidarios", en estas fechas los desplazamientos, las celebraciones navideñas y el aumento de catarros y gripes han provocado un descenso en las donaciones, lo que hace que las reservas no sean suficientes.

Por ello, en un comunicado recogido por Europa Press, han solicitado la colaboración ciudadana "en esta recta final de diciembre" para poder afrontar las fiestas "con el stock suficiente" y garantizar la atención sanitaria durante unos días especialmente sensibles.

De esta forma, han recordado que están previstas colectas en la capital abulense el día 18 (en Cesvimap de 10.00 a 13.00 horas) y el 22 de diciembre en el barrio de la Universidad (de 15.45 a 21.15 horas).

En la provincia, las donaciones se realizarán el 19 de diciembre en Sotillo de la Adrada, en el centro de salud, de 16.45 a 20.15 horas, y el 26 de diciembre en Muñana, también en el centro de salud, de 16.00 a 21.00 horas. Además, el Hospital Provincial mantiene su horario habitual de extracciones los martes y jueves de 15.00 a 22.00 horas y los miércoles de 10.00 a 15.00.

La Hermandad ha agradecido la colaboración que recibe a lo largo de todo el año y ha aprovechado este llamamiento para desear unas felices fiestas a la ciudadanía.