La Hermandad Nuestro Señor Jesús de Zamora celebra este sabado su VI Café Solidario Luz y vida

Cartel del Café Solidario. - LA HERMANDAD NUESTRO SEÑOR JESÚS DE ZAMORA

ZAMORA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús de Luz y Vida de Zamora convoca a los zamoranos a participar en la sexta edición de su tradicional Café Solidario, que tendrá lugar el sábado 6 de diciembre de 17:00 a 20:00 horas, en el claustro del Convento del Tránsito.

El objetivo de la iniciativa es apoyar a Azayca(Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer), para destinar los fondos recaudados a mantener sus programas de ejercicio terapéutico, acompañamiento psicológico, asesoramiento nutricional y talleres de apoyo a pacientes oncológicos y sus familias.

Los asistentes podrán disfrutar de un café o infusión y dulces ofrecidos por la Hermandad y colaboradores, a cambio de una aportación voluntaria.