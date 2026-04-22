Herrero (PSOE) critica "la desastrosa gestión de Carnero y Vox" con la ZBE, que provoca "un problema a los ciudadanos"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, atiende a los medios de comunicación. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

VALLADOLID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha criticado "la desastrosa gestión de Carnero y Vox en la Zona de Bajas Emisiones", después de la rueda de prensa en la que el regidor del PP ha explicado el informe jurídico que desaconseja legalmente suspender el régimen sancionador pese a que los grupos que forman el equipo de Gobierno se comprometieron a ello en una moción en el Pleno del mes de marzo.

Herrero, que ha atendido a los medios de comunicación minutos después de la mencionada rueda de prensa para insistir en sus críticas a la gestión del equipo de Gobierno formado por PP y Vox que considera que en el caso de la ZBE ha generado "un problema para los ciudadanos".

"Un despropósito, una prueba más de la desastrosa gestión de Carnero y el grupo de gobierno PP-Vox", así ha definido Pedro Herrero el problema que "han generado con la Zona de Bajas Emisiones ilegal", declarada sí, según recalca, por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que cabe recordar que anula la regulación por la forma en la que se aprobó en el Pleno.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista ha mencionado la "irresponsabilidad y la incompetencia del alcalde", que considera que "ha generado una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica a los ciudadanos".

Para Pedro Herrero resulta "lamentable la falta de liderazgo" en el Ayuntamiento. "Ni el alcalde, ni alcalde B, ni la teniente de alcalde, ni el concejal. Aquí nadie responde. Nadie está al volante", ha reprochado.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista ha ironizado con el lema del PP en las Elecciones Autonómicas de Castilla y León y con el cual asegura que Carnero se hizo una fotografía en la que se podía leer: "Aquí certezas" cuando, contrapone, "aquí las únicas dos certezas son que van a seguir multando y que en el Ayuntamiento de Valladolid no hay nadie al volante".

"El problema que han generado a la ciudadanía es atribuible exclusivamente a PP y Vox porque son los partidos que han diseñado cómo era la Zona de Bajas Emisiones y son los partidos que la han aprobado", ha incidido, y que ahora no "resuelven" la situación provocada por la nulidad declarada por el TSJCyL.