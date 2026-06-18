Herrero ve en el balance de limpieza en Valladolid "una catarata de excusas" y defiende la veracidad de sus críticas

VALLADOLID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, ha aseverado este jueves que lo que escuchó en la rueda de prensa que ofrecieron el concejal de Salud Pública, Alberto Cuadrado, y el subdirector del Servicio de Limpieza, José María Pérez Concellón, sobre el balance de 2025 de este área fue "una catarata de excusas".

Así lo ha señalado Herrero en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha eludido pronunciarse sobre la crítica que planteó el subdirector del servicio, quien advirtió de que la "polarización política" somete a "presión" a los trabajadores de limpieza.

El edil socialista considera que el concejal responsable de la limpieza planteó este miércoles una "catarata de excusas", como que el Ayuntamiento "no tiene personal" suficiente, "pues póngalo", ha enfatizado; que "si los contenedores fueran de carga lateral" la recogida sería más eficiente: "pues cómprelos".

Ante la advertencia sobre la incidencia de las críticas en los trabajadores, Herrero ha señalado que el Grupo Socialista "critica la gestión del Gobierno municipal", ya que entiende que "los trabajadores demasiado tienen con aguantar esa mala gestión".

Así, ha señalado aspectos como que el Ayuntamiento "no tiene director del servicio", algo que considera que "no explican"; y ha considerado que "lo real" es que la ciudad "está más sucia" y tampoco "dicen qué están haciendo para arreglarlo". De hecho, ha enfatizado que en la rueda de prensa ni el concejal ni el subdirector negaron la existencia del "problema".

"Lo que no vamos a hacer es dejar de hacer nuestro trabajo, si vemos que la ciudad está más sucia lo vamos a decir; si vemos que el equipo de Gobierno no hace nada para solucionarlo, lo vamos a decir; las propuestas alternativas las vamos a seguir poniendo encima de la mesa. Le guste a quien le guste", ha enfatizado Herrero.

Ante la crítica por el mensaje publicado en 'X' sobre la suciedad en la Plaza Mayor tras el concierto de la noche del 13 de mayo, Herrero ha defendido que era una fotografía "sin comentario ni un juicio de valor", por lo que ha considerado que "cada uno saque sus conclusiones".

Eso sí, ha defendido que "eso no ocurría antes", que "la ciudad nunca ha estado más sucia que ahora", lo que vincula con los "miles de quejas y reclamaciones registradas".

"Que los ciudadanos saquen sus propias conclusiones, a ver quién tiene razón. Si denunciáramos algo que es mentira, que es una exageración clara, lo entendería, pero que me digan cuándo nos hemos extralimitado, cuando nos hemos inventado algo", ha enfatizado Pedro Herrero.

Además, ha sentenciado que "las redes sociales están plagadas de ciudadanos que sacan fotos de suciedad en las calles y se quejan de esta situación".