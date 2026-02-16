Hispania Nostra incluye en su Lista Roja de Patrimonio la Iglesia de San Pedro de Tiedra (Valladolid)

Archivo - Iglesia de San Pedro de Tiedra (Valladolid). - HISPANIA NOSTRA - Archivo

VALLADOLID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Hispania Nostra ha incluido en su Lista Roja del Patrimonio la Iglesia de San Pedro de Tiedra, en la provincia de Valladolid, debido a que se encuentra en "estado de ruina" tras haber perdido toda su cubierta y una de las naves.

La Lista Roja de esta asociación es una herramienta de participación social creada con el fin de dar a conocer, sensibilizar y actuar sobre los elementos patrimoniales del territorio español en riesgo de desaparición.

La inclusión se debe a su situación en ruina, si bien Hispania Nostra considera que este templo de titularidad del Ayuntamiento de Tiedra podría ser consolidado, lo que supondría la retierada de la Lista Roja.

El templo original, del que aún se pueden ver rastros en la base de la espadaña, se remonta al siglo XII cuando fue edificado adyacente a la vieja muralla medieval, a la que reforzaba como torre defensiva. Fue reconstruida en el siglo XVI, y cubierta de estilo mudéjar, aunque tiene añadidos del XVII.

La iglesia de San Pedro tenía tres naves separadas por pilares cilíndricos y arcos rebajados, con el ábside cubierto por una bóveda gallonada del siglo XVI, cuyo tramo recto anterior lleva cañón con lunetas y yeserías barrocas.

Asimismo, va cubierta con una hilera en la capilla mayor y a una vertiente de madera en la nave lateral. La capilla mayor se abría con un arco de medio punto y se apoyaba en columnas toscanas adosadas a los muros.

La portada de medio punto, se sitúa en el lado de la epístola. Al exterior, el ábside de la capilla mayor tiene sillería muy bien escuadrada, soportado por contrafuertes adosados, tal y como ha descrito Hispania Nostra en su web.

A los pies, se sitúa la espadaña; de cuerpo en piedra, con dos huecos de medio punto para las campanas, y contiene ménsulas de piedra que formaban parte de la antigua muralla medieval de la villa. Hacia el interior la galería del campanario apoya en repisas de piedra.

En cuanto al grado de protección legal, la Iglesia de San Pedro de Tierra se enmarca en la declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 sobre la protección de los castillos españoles (BOE número 125, de 5 de mayo de 1949) y en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español (BOE 155, de 29 de junio de 1985).