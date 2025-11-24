Archivo - Hispania Nostra incluye en la Lista Roja el retablo de la Iglesia de San Bartolomé de Mijares (Ávila) - HISPANIA NOSTRA - Archivo

ÁVILA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hispania Nostra ha incluido en la Lista Roja el retablo de la Iglesia de San Bartolomé de Mijares (Ávila) por tener deformaciones generadas por el peso, así como desprendimientos de capas pictóricas, de barnices y revestimientos, además de suciedad, entre otras condiciones negativas.

El retablo del siglo XVII se ha incluido recientemente en la Lista Roja al considerarse su estado de conservación en deterioro constante y en peligro de derrumbe, según ha informado Hispania Nostra en su página web.

Se trata de un retablo autoportante cuyas piezas de abajo soportan a las de arriba. En apariencia está realizado con madera de pino con revestimiento en su mayoría de pan de oro bruñido, aunque también presenta revestimiento de pan de plata.

Este retablo, que inicialmente se dejó en bruto con vistas a dorarlo, se halla en un presbítero del siglo XVI-XVII que consta de unos 70 metros cuadrados con una altura máxima de unos 10,85 metros. Este altar tiene unas medidas de 7,60 de alto por 5,26 de ancho, con una profundidad de un metro y alberga un total de seis tallas de santos y vírgenes, con imágenes de santos y evangelistas talladas en relieve, dividido en dos calles laterales y una central separadas por cuatro columnas de orden corintio.

Los motivos de inclusión en la Lista Roja, según Hispania Nostra, son sus deformaciones generadas por el peso del retablo, que se ha inclinado hacia delante. Además, tiene desprendimientos de capas pictóricas, capas de barnices y revestimientos así como desajustes de ensambles, suciedad por humos y polvo, repintados, perdida de pinturas, heces de aves y pérdida de elementos.

Este elemento, de propiedad privada y único altar de esta iglesia conservado después de la Guerra Civil, se incluyó en una análisis de inventario de la Diócesis de Ávila y en 2023 fue objeto de trabajos de refuerzo, con la instalación de alambres de sujección anclados a la pared trasera. Asimismo, hace unos años se realizaron labores de desinfección sobre él.