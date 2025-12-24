Un hombre de 37 años resulta herido en una agresión en la Plaza del Mercado de Salamanca

SALAMANCA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 37 años ha resultado herido tras sufrir una agresión ocurrida la pasada madrugada en la Plaza del Mercado de Salamanca, según ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El incidente se ha producido en torno a las 00.09 horas, momento en el que el Cuerpo Nacional de Policía ha contactado con la sala de operaciones del 1-1-2 para solicitar asistencia sanitaria para el varón, que presentaba una brecha en la cabeza por la que sangraba.

El centro de emergencias ha dado aviso del suceso a la Policía Local de Salamanca y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico (SVB).

El herido ha sido atendido en el lugar por el personal sanitario y posteriormente trasladado al Hospital de Salamanca.