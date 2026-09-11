Un hombre herido tras salirse de la vía un camión y chocar contra un árbol en Medina de Pomar (Burgos)

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BURGOS, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 60 años ha resultado herido tras sufrir un accidente con un camión en el kilómetro 4 de la carretera Bu-V-5514, en Medina de Pomar (Burgos), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido en torno a las 14.55 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la salida de vía de un camión que había chocado contra un árbol y comunicaba que había un varón atrapado en el interior del vehículo.

El Centro de Emergencias ha trasladado el aviso a los Bomberos de Burgos, la Policía Local de Medina de Pomar, la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos para atender al herido.

Posteriormente, desde el lugar del accidente, la Guardia Civil ha informado de que el varón había conseguido salir del vehículo por sus propios medios, por lo que se ha procedido a anular la asistencia de los Bomberos.