Un hombre queda atrapado e inconsciente tras una colisión entre cuatro vehículos en Celada del Camino (Burgos)

BURGOS, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de mediana edad ha quedado atrapado e inconsciente tras una colisión múltiple con cuatro vehículos implicados en el kilómetro 26 de la A-62, en el término de Celada del Camino (Burgos), según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 20.03 horas de este domingo, cuando la sala de operaciones ha recibido un aviso que alertaba del accidente, en el que había cuatro vehículos implicados, uno de ellos es un camión.

El alertante también ha informado de que en uno de los vehículos hay un varón de mediana edad inconsciente y atrapado. El 112 ha avisado del suceso a la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Burgos y Emergencias Sanitarias - Sacyl.