Un hombre resulta afectado en el incendio de una vivienda en Astorga (León)

LEÓN, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado afectado en un incendio que se ha registrado en una vivienda situada en el número 19 de la calle Villafranca, en la localidad leonesa de Astorga, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 13.48 horas de este viernes, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de un incendio en la mencionada calle donde, en principio, no había personas heridas.

En base a estos datos, el 112 ha informado de la situación a la Policía Local de Astorga, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de la Diputación de León.

En el lugar, la policía ha solicitado asistencia sanitaria para atender a un varón que había resultado afectado, por lo que se ha pasado el aviso a Emergencias sanitarias - Sacyl.