El homenaje a 23 parejas que cumplen sus Bodas de Oro y Diamante abre las Jornadas Municipales para Mayores de León

El Ayuntarmiento de León ha homenajeado este jueves a 23 parejas que cumplen sus Bodas de Oro y Diamante. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 7 May. (EUROPA PRESS) -

La historia de 23 parejas que han caminado de la mano en los últimos 50 y 60 años ha protagonizado este jueves el Salón de Plenos del Ayuntamiento de León el homenaje a las Bodas de Oro y Diamante que abren las Jornadas Municipales para Mayores.

El acto ha estado presidido por el alcalde de León, José Antonio Diez, y en él han participado la concejala de Mayores, Lourdes González al que han asistido otros miembros de la corporación municipal, así como familiares de los homenajeados.

Diecisiete parejas han celebrado sus Bodas de Oro y seis las de Diamante en este acto especial en el Ayuntamiento de León que cada año rinde tributo a los mayores de la ciudad, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Consistorio.

José Antonio Diez ha mostrado su agradecimiento a estas parejas y a las personas mayores por todo lo que han hecho para convertir la ciudad de León "en la ciudad que es", un lugar del que sentirse "orgullosos". "Prácticamente todo lo que somos como sociedad, como ciudad, se lo debemos a nuestros mayores, que han sido el motor, la guía y la inspiración para las generaciones que nosotros representamos. Y para aquellas que nos seguirán", ha subrayado.

"LES DEBEMOS MUCHO DE LO BUENO QUE SOMOS"

El homenaje a las parejas más longevas de la ciudad se ha convertido en un emotivo acto en el que los protagonistas han estado arropadas por los recuerdos de aquel día en que decidieron sellar su vida en común. "A ustedes les debemos mucho de lo bueno que somos, la forja de una sociedad basada en esos valores que nos distinguen como leoneses: honradez, tenacidad y honestidad", ha recalcado el regidor.

El acto, en el que las parejas han recibido un diploma y un ramo de flores, se ha cerrado con la actuación Eva del Río a la flauta travesera y Laura Rodríguez al piano, profesoras de la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas de León.

El homenaje a las parejas más longevas de la ciudad ha abierto el programa de las Jornadas Municipales para Mayores que se alargarán hasta el próximo 15 de mayo. Dirigidas a personas de más de 65 años, cuentan con una amplia programación en la que tienen cabida certámenes de teatro y música coral, visitas, bailes, conferencias y una jornada de convivencia en los Huertos de Ocio de La Candamia.

Tras la representación de teatro de los grupos de centros municipales de mayores en la tarde de este jueves, las actividades continuarán mañana con una visita guiada por la ciudad, concretamente al 'León judío', con salida a las 11.30 horas de la plaza de Regla y por la tarde, a las 18.30 horas, habrá una exhibición de baile en línea y baile 'Dúo Alalá' en el Paseo de la Condesa de Sagasta.