El Hospital de Medina (Valladolid) refuerza su Servicio de Radiodiagnóstico con un nuevo ecógrafo

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 3 (EUROPA PRESS)

El Hospital de Medina del Campo (Valladolid) ha aumentado sus recursos de diagnóstico por imagen con un nuevo ecógrafo de altas prestaciones, que refuerza su capacidad asistencial.

Se trata de un equipo tecnológicamente avanzado, que permite la realización de elastografía avanzada y cuantificación de la grasa hepática, para lo que cuenta con un software de alta velocidad y una amplia gama de sondas, han informado a Europa Press fuentes del centro hospitalario.

Su entrada en servicio ofrece una gran calidad en imagen diagnóstica, lo que unido al incremento en recursos humanos relacionados con esta prestación asistencial en el hospital medinense -merced al programa de retención de talento puesto en marcha por la Consejería de Sanidad-, supondrá que la cobertura diagnóstica del centro se incremente y, con ello, se reduzca el número de usuarios que tengan que desplazarse para estas pruebas.

En 2024, el Hospital de Medina del Campo había realizado 7.751 ecografías, de las que 4.150 se llevaron a cabo con medio propios, lo que supuso un incremento del 33 por ciento respecto al ejercicio anterior. El resto se concertaron.

Durante la primera mitad del año en curso han sido 2.693 las ecografías desarrollas, un 28 por ciento más que el mismo período anterior, con un descenso en las pruebas concertadas del 19 por ciento.

El nuevo equipo ecógrafo con el que cuenta el Servicio de Radiología medinense ha supuesto la inversión, por parte de la Junta de Castilla y León, de 95.348 euros, vinculados al Plan AMAT-1 del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).