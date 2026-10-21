El Hospital de Salamanca alerta sobre posibles llamadas fraudulentas en las que se suplanta su identidad

SALAMANCA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) ha alertado de posibles llamadas fraudulentas realizadas por personas ajenas al centro que se hacen pasar por personal del hospital, comunican falsamente que un familiar está ingresado e instan a acudir al centro.

El CAUSA recuerda que las llamadas a familiares se realizan a los teléfonos de contacto facilitados previamente por los propios pacientes o sus familiares, principalmente desde Urgencias o durante un ingreso hospitalario, tal y como han señalado desde el Hospital salmantino en un comunicado recogido por Europa Press.

Ante cualquier llamada sospechosa, se recomienda no facilitar datos personales, comprobar la información con el familiar y, en caso de duda, contactar directamente con el hospital a través de su centralita, en el 923 29 11 00.

El hospital de Salamanca agradece la colaboración ciudadana y la difusión de esta información para contribuir a prevenir posibles estafas.