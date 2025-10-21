El Hospital Santa Bárbara de Soria acoge este jueves un maratón de donación de sangre

Cartel Del Maratón De Donación De Sangre En El Hospital De Soria - JCYL

SORIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria acoge este jueves, 23 de octubre, un maratón de donación de sangre de 8.45 a 14.15 y de 15.45 a 21.15 horas.

La recogida está organizada por la Junta, a través del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, con la colaboración de la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria.

La sala habilitada al efecto estará ubicada en el Área de Formación, en la planta 0 junto al Servicio de Rehabilitación, en el acceso al hospital por la calle Doctor Fleming, según han informado desde la delegación de la Junta en Soria.

Esta campaña de donación de sangre está especialmente diseñada para todos los trabajadores de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO), pero también pueden donar pacientes y familiares.

Los requisitos y recomendaciones para poder ser donante de sangre son ser mayor de 18 años; pesar más de 50 kilos; gozar de buena salud; desayunar bien, si se va a donar por la mañana y, si va a ser por la tarde, esperar dos horas después de comer; y se recomienda beber agua para facilitar la donación.

Además, es imprescindible presentar el documento físico del DNI y no padecer ni haber padecido anteriormente cáncer, ni ninguna enfermedad transmisible por la sangre (hepatitis B o C, sida, sífilis, etc.).

Si se ha padecido hepatitis A en la infancia hay que comunicarlo, pero sí se puede donar.