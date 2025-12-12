Los hospitales de Castilla y León han suspendido 1.200 operaciones por la huelga de médicos

El consejero de sanidad, Alejandro Vázquez, saluda a la gerente de área, Marta Puente, al entrar en el nuevo centro de salud García Lorca - EUROPA PRESS

BURGOS, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Junta, Alejandro Vázquez, ha detallado que, en estos cuatro días de huelga de médicos, se han suspendido alrededor de unas 1.200 intervenciones quirúrgicas en la Comunidad, lo que supone "una importante repercusión sobre los pacientes" que esperan a ser intervenidos.

El titular de Sanidad ha visitado este viernes el nuevo centro de salud García Lorca en Burgos, que se pondrá en marcha el próximo lunes y va a sustituir a las antiguas dependencias de la calle Federico García Lorca.

En su intervención ante los medios, Vázquez ha subrayado que en estos momentos hay alrededor de un 25 por ciento de médicos en huelga, un porcentaje de la plantilla "importante" y ha recordado que este paro sanitario se da en un pico de gripe.

Sin embargo, el responsable autonómico de Sanidad ha recordado que la Consejería cuenta con planes de contingencia en todas las áreas de salud de la Comunidad y esos planes de se ponen en funcionamiento según se necesitan, aunque ha reconocido que la presión "ha crecido en las últimas semanas".

En estos momentos, en Castilla y León, con datos del martes pasado, se han dado 173 casos por 100.000 habitantes y eso pone "presión sobre la atención primaria y sobre los servicios de urgencias", aunque por el momento no existe una repercusión importante en el funcionamiento de los centros, tal y como ha señalado.