Hospitalizado en León tras ser apuñalado en la cara y el abdomen en Olleros de Tera

Archivo - Imagen de archivo del 112 de Castilla y León - 112 - Archivo

ZAMORA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 40 años ha tenido que ser trasladado en helicóptero al Complejo Asistencial de León por las heridas sufridas al ser apuñalado en la cara y en el abdomen en una agresión con arma blanca en Olleros de Tera, en el municipio de Calzadilla de Tera (Zamora).

Según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León, los hechos han ocurrido en torno a las 13.42 horas de este lunes, 1 de septiembre, cuando se alertó de una agresión en Travesía de la Fuente con el resultado de un herido apuñalado en cara y abdomen.

El 112 dio aviso a Guardia Civil y a Sacyl que envió un ambulancia y un helicóptero medicalizado. Finalmente, el personal sanitario atendió a la víctima, un varón de 40 años que fue trasladado en helicóptero al Complejo Asistencial de León.