El hostelero Pablo Cabezón, premio FOES Joven Empresario Soriano

SORIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El hostelero Pablo Cabezón Cascante ha sido reconocido con el Premio de la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES) Joven Empresario Soriano 2025.

Un galardón que otorga el Comité Ejecutivo de FOES a propuesta de la Asociación de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de la provincia de Soria (AJE Soria) y que reconoce "el esfuerzo, el talento, la innovación y la capacidad de emprendimiento de jóvenes sorianos".

El premio reconoce a jóvenes que, como Cabezón, "apuestan por generar actividad económica y empleo en el territorio, contribuyendo además a dinamizar la provincia", según han informado desde AJE Soria.

AJE Soria destaca "no solo la consolidación de su proyecto empresarial actual, sino también su trayectoria profesional, su carácter emprendedor, su compromiso con Soria y con el medio rural, y su implicación en el impulso de nuevas oportunidades en un contexto marcado por la falta de relevo y los retos demográficos y económicos".

Su carrera profesional le consolida, además, como un referente dentro de la hostelería provincial, al liderar distintos proyectos empresariales a lo largo de diferentes etapas y contribuir activamente a reforzar el posicionamiento y la profesionalización del sector en Soria.

PREMIOS FOES

Esta distinción se enmarca dentro de la XXXII edición de los Premios FOES, unos reconocimientos que otorga anualmente el Comité Ejecutivo de FOES para poner en valor la trayectoria, la visión de futuro y la contribución del empresariado al desarrollo económico y social de la provincia.

En esta ocasión, el Premio FOES Empresario Soriano 2025 y Premio CEOE Castilla y León 2025 han sido otorgados a Samuel Moreno Rioja (Embutidos Moreno Sáez). El Premio FOES Empresa Soriana 2025 ha sido concedido a Grupo Saldos Muñoz.

La categoría de Empresario Soriano en el Exterior 2025 distinguirá en esta ocasión a Ernesto López Cacho, fundador y CEO de Grupo Chemik, cuyas raíces se localizan en Valverde de Ágreda (Soria). La Mención Especial FOES 2025 recae sobre Comercial Ruiz, comercio centenario ubicado en El Burgo de Osma.