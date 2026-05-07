Hosteleros de toda España participarán el 1 de junio en el LIX Certamen Gastronómico de la Trucha de León

La concejala de Turismo de León, Mercedes Escudero (centro derecha), ha presentado este jueves el LIX Certamen Gastronómico de la Trucha de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Hosteleros procedentes de toda España participarán el próximo día 1 de junio en el LIX Certamen Gastronómico de la Trucha de León, el segundo concurso culinario más antiguo del país, cuyo plazo de inscripción ya se encuentra abierto.

Tradición e innovación se unirán una vez más en la celebración de una nueva edición de este evento gastronómico "de primer nivel" que se consolida como un referente en el panorama nacional.

La concejala de Turismo de León, Mercedes Escudero, ha presentado la iniciativa este jueves acompañada por el presidente Hostelería León, Óscar García; la gerente de la entidad, Paula Álvarez y la directora de la oficina principal de Sabadell, Silvia García.

Mercedes Escudero ha explicado que el certamen cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León para impulsar el turismo gastronómico y dinamizar la hostelería local. Además, ha animado a todo el sector a participar en este evento que pondrá a la ciudad de León "en el mapa culinario del país".

"Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por la gastronomía como motor turístico y económico, y este evento es un claro ejemplo de ello", ha destacado y ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar de esta propuesta y a descubrir la calidad y creatividad de la hostelería leonesa, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Por su parte, Óscar García ha subrayado que es "un orgullo" para Hostelería de León presentar esta quincuagésima novena edición del certamen, que se ha consolidado como referente nacional en torno a la trucha, un producto de marcado carácter leonés. "Agradecemos al apoyo incondicional del Ayuntamiento de León y su confianza en nosotros", ha añadido.

El plazo de inscripción ya está abierto desde el pasado 1 de mayo y quienes deseen participar pueden inscribirse hasta el 21 de mayo a través de la web www.certamengastronomicodelatrucha.com. En estos momentos ya hay participantes inscritos de toda España: León, Asturias, Zamora, Islas Baleares, Barcelona, Jaén, Cáceres, Madrid, Toledo y Valladolid.

El jurado seleccionará a los 12 finalistas con base en criterios de estética, originalidad y complejidad técnica, tal y como recogen las bases. El concurso tendrá lugar el 1 de junio a las 16.00 horas en el Hotel Barceló Conde Luna y la entrega de premios será a las 19.30 horas en el restaurante Nimú Azotea.