Hosteleros de la zona de San Benito de Valladolid no montarán en la Feria de Día por la COVID-19

VALLADOLID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los hosteleros de la zona de San Benito de Valladolid han descartado montar casetas en la Feria de Día que se celebra durante las fiestas patronales por la situación de la COVID-19 y han reclamado a la Asociación de Hostelería y al Ayuntamiento que se guarde su plaza para el año 2022 y que tengan en cuenta lo "azotado" que está el sector por las circunstancias actuales de la pandemia.

El conjunto de bares y restaurantes que conforman esta zona han pedido además que el entorno de la Plaza de San Benito en la Feria de Día quede desocupado por sus puestos o cualquier otro negocio hostelero durante las fiestas del año 2021 y que se respete su espacio en la misma en los años posteriores.

Así lo han expresado en un comunicado recogido por Europa Press los establecimientos Le Cirque, Jamonería Sarmiento, Taberna San Benito, 2 Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, El Consejero, Ángela, Gabino, Casa Tino y El Cortijo.

"Nos vemos en situación de hacer tal requerimiento tras analizar conjuntamente las inviables circunstancias a las que se nos expone y que nos impiden realizar con plena normalidad la función de hostelería que desempeñamos año tras año", han señalado.

En este contexto, han incidido en que las casetas de ferias se han conformado como uno de los ejes primordiales de las fiestas y ahora también forman parte del patrimonio de las mismas y, a su juicio, considerar lo contrario es "desprestigiar" el concepto de 'feria de día' y la labor que realizan los trabajadores.

"Exponernos a poco tiempo de organización, preparación o a nuevos métodos laborales por la adaptación de distintas restricciones que se van viendo con muy poco tiempo de antelación, perjudica gravemente el beneficio económico de los negocios, si es que en estas condiciones se pueda dar alguno", han aseverado.

SITUACIÓN SANITARIA

Los hosteleros de esta zona han asegurado que quieren priorizar ante todo la cuestión sanitaria que se pone en riesgo por la elaboración de estas fiestas.

En esta línea, han explicado que tienen en cuenta la suspensión de todas las grandes ferias debido al aumento de la incidencia de contagios que consideran pueda empeorar tras la festividad y han apuntado que Este evento agrupa a un gran número de personas y la falta de control y seguridad sanitaria supone una exposición al virus para todos ellos y para el personal laboral de dichos establecimientos que "puede ser grave para la salud pública".

A este respecto, han puesto de manifiesto que en los espacios abiertos y comunes no se puede controlar de igual manera que en un local la consumición o el respeto de las normas. "Por ello declaramos que el entorno de la Plaza de San Benito no es un espacio seguro", han agregado los hosteleros, que además han aclarado que no quieren que posteriormente sean "acusados de nuevo" por causar un brote de infección.

Esto consideran que supondría dañar su imagen como zona de casetas, además de un agravante a las clausuras que la hostelería ha sufrido anteriormente junto con el "gran número de restricciones" a las que se han visto obligados a cumplir desde comienzos de la pandemia.

"Nos arriesgamos a que esto vuelva a suceder y tal escenario supone un gran perjuicio para todos los negocios de la zona", han añadido los hosteleros de San Benito, que por ello han pedido que nadie pueda ocupar la zona con sus negocios y asimismo que se respeten los espacios para volver a hacer su trabajo "lo mejor posible" en ediciones siguientes.