Huerta del Rey y Villa de Prado toman el relevo de Parquesol en los cortes por obras de la red de calor de Valladolid

Obras en el cruce de la avenida de Salamanca y la calle Las Eras. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado este jueves de que en los meses de julio y agosto la ejecución de conexiones a la red de calor obligará a llevar a cabo cortes de circulación en vías como la avenida de Salamanca, la avenida del Real Valladolid y la calle Las Eras, mientras que en la calle Monasterio de Santa María de Montserrat, en Villa de Prado, las obras comienzan hoy.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, los trabajos se desarrollan en distintas fases, "coordinadas entre la empresa promotora, Somacyl, y los servicios municipales de Policía y Movilidad, y se han concentrado en los meses de julio y agosto para aprovechar la menor intensidad de tráfico que registra la ciudad en estas fechas".

Una de las acometidas dará servicio al nuevo hotel Soho Boutique La Harinera, mientras que la segunda conectará a la red varias comunidades de vecinos situadas frente a la Delegación de Hacienda, en la avenida de Salamanca.

Ambas actuaciones forman parte de la extensión de la red de calor de Huerta del Rey-Villa de Prado-Parquesol.

Esta semana han comenzado los trabajos previos, que se centran en la zona de la calle de las Eras y en la acera del edificio Duque de Lerma, donde se encuentra ocupado un carril de la calzada en sentido a Burgos durante la jornada laboral.

CALLE LAS ERAS, CORTADA DESDE EL 13 DE JULIO.

La próxima semana, a partir del 13 de julio, se cortará la calle de las Eras, si bien el Ayuntamiento señala que "se garantiza el acceso por Huerta del Rey a los usuarios de los vados afectados".

Entre el 20 y el 24 de julio, el tramo de la Avenida de Salamanca junto al Puente Mayor registrará la fase de mayor afección de este primer bloque de trabajos, ya que el tráfico en dirección sur quedará restringido, mientras que en dirección Burgos sólo estará abierto un carril de salida "para no interrumpir la movilidad en la zona". Los conductores se podrán desviar por la calle de las Eras y retomar el recorrido por la calle de la Olma o por la Avenida de Ramón Pradera.

Del 27 al 31 de julio se ejecutará "la fase más compleja" de este tramo, que supone el corte al tráfico de los dos carriles en dirección de salida hacia Burgos, lo que obligará a desviar el tráfico por la calle Isabel la Católica mientras se completan los trabajos de conexión en el entorno del Puente Mayor.

Una vez concluya la conexión de las tuberías en este punto se procederá a completar las tareas de asfaltado dentro de la campaña de aglomerado. Está prevista su ejecución en horario nocturno.

ENTORNO DE VILLA DE PRADO

La acometida frente a la Delegación de Hacienda, para conectar la red de calor con las comunidades de vecinos situadas en el entorno de la calle Joaquín Velasco Martín, se ejecutará entre el 3 y el 18 de agosto.

Los trabajos se realizarán por mitades, con la previsión de cerrar primero un carril de la calzada y después el otro, aunque el Ayuntamiento asegura que el tráfico se desviará por la calle Joaquín Velasco Martín.

Dentro de estas actuaciones, también se ejecutará la conexión a la red de calor del Monasterio de Prado, donde la Junta de Castilla y León tiene las oficinas administrativas de las Consejerías de Cultura y Educación.

Esta intervención obligará a cortar la Avenida del Real Valladolid en ambos sentidos, entre el 27 de julio y el 8 de agosto.

De forma paralela, el Ayuntamiento ha autorizado otras tres actuaciones de canalización enmarcadas en la Red de Calor Valladolid Oeste, que se ejecutan en los barrios de Huerta del Rey y Villa de Prado.

Se trata de obras que suponen el corte total al tráfico rodado en cada uno de los tramos afectados, pero con una afección limitada sobre la circulación general de la ciudad al tratarse de calles secundarias, donde en todo momento se garantizará el acceso a los vados autorizados.

Los trabajos se desarrollan en la calle Ángel Chamorro, entre las calles Joaquín Velasco Martín y Avenida de Salamanca; en la calle Monasterio de Santa María de Montserrat, entre las calles Monasterio de San Millán de la Cogolla y Monasterio de Santo Toribio de Liébana, donde las obras han comenzado este mismo jueves; y en la calle Rastrojo, entre las calles Miguel Ángel Blanco y Gavilla.

AVANCES EN LAS OBRAS DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN JOSÉ ACOSTA

A partir del lunes 20 de julio se producirán avances en la actuación de la calle Padre José Acosta para el tendido de una línea eléctrica de una planta fotovoltaica. El tráfico seguirá con un carril en cada sentido pero ahora en el trano situado entre la avenida de Salamanca y la glorieta de la intersección con la avenida Mundial 82.

La rotonda de Villa de Prado, junto a la calle Mieses, quedará libre de afección y se podrán realizar los giros con normalidad.

Esta fase se prolongará en torno a mes y medio, previsiblemente hasta el comienzo de las Ferias y Fiestas de La Virgen de San Lorenzo --4 de septiembre--, período durante el que se detendrán los trabajos.

El Ayuntamiento ha recalcado que el Servicio de Ocupación de Vía Pública "mantiene una coordinación constante con las distintas empresas promotoras para concentrar en verano las obras con mayor incidencia sobre el tráfico y minimizar así las molestias a los vecinos y comercios de las zonas afectadas".

Además, recuerdan que "para conocer el estado de las obras y posibles cambios en el calendario", los ciudadanos pueden consultar la información actualizada en la web del Ayuntamiento de Valladolid (https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/policia-municipal/informacion-trafico-a136/cortes-trafico-ocupaciones-calzada).