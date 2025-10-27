El humorista Ángel Martín presentará en enero en Soria 'Somos Monos', cuyas entradas ya están a la venta

Cartel de la actuación de Ángel Martín en Soria, en enero de 2026. - AYTO SORIA

SORIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El humorista y comunicador Ángel Martín llegará a Soria el próximo 31 de enero de 2026 para presentar en el Palacio de la Audiencia su nuevo espectáculo, 'Somos Monos', una propuesta que combina humor y reflexión.

A partit de la célebre frase 'El ser humano sólo utiliza un diez por ciento del cerebro', Martín desmonta ese mito con "su particular ironía" y lo hace con un giro donde asegura que, en la actualidad, hay quien apenas usa el cero por ciento.

"Igual que existen cervezas 0,0 por ciento, también hay cerebros 0,0 por ciento", bromea el propio artista, quien a través de situaciones cotidianas, como intentar guardar algo del armario en la nevera, hasta necesitar un tutorial para freír un huevo, Ángel Martín pone sobre la mesa lo fácil que resulta vivir en piloto automático en los tiempos de internet.

Además de risas ofrecerá una reflexión sobre si se pienda menos que antes, o es que poco el ser humano se ha ido apagando como especie.

Las entradas para el espectáculo Somos Monos en Soria están disponibles a través de la web de entradas desde este lunes 27 de octubre.