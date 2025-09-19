El humorista J.J.Vaquero ofrecerá su espectáculo en la Sala B del Caem de Salamanca el 12 de diciembre - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El humorista J.J.Vaquero ofrecerá su espectáculo en la Sala B del Caem de Salamanca el 12 de diciembre, una actuación en la que aborda "sin rodeos y sin pelos en la lengua" su vida cotidiana.

Las entradas tienen un precio de 20 euros (más gastos de gestión) y se pondrán el próximo martes 23 de septiembre a la venta en la taquilla del teatro Liceo y en la web www.ciudaddecultura.org J.J. Vaquero es un actor, guionista, cómico y uno de los humoristas más reconocidos y queridos del país.

Su estilo rudo, directo y cotidiano lo han convertido en uno de los referentes del humor y la 'stand-up comedy' en España puesto que trata temas que van desde su familia y amigos, hasta su trabajo o su día a día, tal y como han señalado desde el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Su espectáculo en solitario llamado 'Vaquero', 'Vaquero & Clavero', que realiza con su compañero y amigo Alex Clavero y el espectáculo 'Mentes Peligrosas', del que forman parte un gran grupo de cómicos.