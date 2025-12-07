Iberdrola construirá dos puntos de almacenamiento energético en Palencia y Burgos con fondos Feder

Archivo - Batería de Iberdrola en Revilla Vallejera (Burgos). - IBERDOLA - Archivo

VALLADOLID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola construirá dos puntos de almacenamiento energético, uno en la planta fotovoltaica palentina Virgen de Areños III y otra en el parque eólico burgalés Iglesias, proyectos cofinanciados con fondos Feder 2021-2027.

En general, la entidad recibirá ayudas de más de 170 millones de euros para construir proyectos de almacenamiento, de la primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético cofinanciadas con Feder, otorgados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Así, la compañía destinará 130 millones a cofinanciar once baterías BESS (Battery Energy Storage System, por sus siglas en inglés), 22 millones a tres proyectos industriales de almacenamiento térmico y 18 millones a la ampliación de la capacidad de un proyecto de bombeo.

En este contexto, Castilla y León será "protagonista" en el desarrollo del almacenamiento energético con dos baterías estratégicas en los citados enclaves, según ha señalado Iberdrola en un comunicado recogido por Europa Press.

Estas instalaciones forman parte de un conjunto que incluye sistemas en Extremadura (cuatro), Galicia (tres), Asturias (uno) y Andalucía (uno), todos con una potencia media de 35-40 MW. Diez de ellos contarán con acceso compartido para aprovechar sinergias entre proyectos.

Además, cinco se hibridarán con tecnología fotovoltaica y cinco con eólica, mientras que uno será stand-alone, con operación de manera independiente como sistema de almacenamiento autónomo.

Los tres proyectos industriales de almacenamiento térmico suman una capacidad de 190 MWht y se situarán en Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia, y cubrirán las industrias de alimentos y bebidas, cerámica y conservera.

Por su parte, el proyecto de bombeo servirá para ampliar la capacidad de la central de Torrejón, ubicada entre los embalses de Torrejón-Tajo y Alcántara.