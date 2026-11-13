El IBioVALL alcanza los 424 investigadores adscritos y 59 grupos de trabajo

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del Instituto de Investigación Biosanitaria de Valladolid (IBioVALL) se ha reunido hoy para evaluar la evolución de la actividad investigadora y el grado de cumplimiento de los objetivos fijados desde su creación, que refuerzan "su capacidad científica y organizativa".

El instituto cuenta ya con 59 grupos de investigación y 424 investigadores adscritos, una estructura científica que sigue creciendo y que desarrolla su actividad en el marco del Plan Estratégico 2025-2029. Este documento recoge 14 planes de acción y 49 actuaciones, cuyo grado de ejecución alcanza actualmente el 61 por ciento, informan desde la Delegación Territorial de la Junta a Europa Press.

El IBioVALL acumula 155 publicaciones científicas, ha prestado apoyo especializado a 16 grupos e investigadores en convocatorias competitivas y mantiene una actividad creciente en investigación clínica, con 22 estudios clínicos en proceso de formalización y 7 contratos ya firmados.

A ello se suma la promoción de la innovación, la transferencia y las alianzas científicas, reforzando progresivamente su capacidad para generar conocimiento y trasladarlo a la mejora de la salud de las personas.

Así, según apuntan desde el instituto, el nombramiento del doctor Daniel de Luis Román, jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico Universitario, como director científico del IBioVALL, se enmarca en el proceso de desarrollo de este organismo, con el objetivo de "ampliar su actividad investigadora para tener más capacidad para generar conocimiento, reforzar la colaboración científica y avanzar en los requisitos necesarios para obtener la acreditación como Instituto de Investigación Sanitaria".