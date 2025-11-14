El ICAVA suma una treintena de nuevos letrados que se incorporan al colegio como abogados ejercientes

Acto de jura o promesa de 28 nuevos letrados en el Colegio de Abogados de Valladolid. - ICAVA

VALLADOLID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Valladolid (ICAVA) ha acogido este viernes la jura o promesa de 28 nuevos letrados, que pasarán a formar parte de la institución colegial como abogados ejercientes.

La letrada Teresa Barahona Cordero ha sido, en esta ocasión, la encargada de ejercer como madrina de las juras de los nuevos colegiados, tras ser designado para ello por la Junta de Gobierno del colegio.

Así, pasarán a formar parte como colegiados ejercientes del ICAVA los abogados Mario Martín, César Martín, Sandra García, Pablo Ayuso, Ignacio Segoviano, Diego Martín, Fátima Hernández, Elena Peñalba, Andrea Guerra, Jaime Velázquez, David Muñoz, Candela Gómez, Alejandra Pereda, Carmen del Amo, Candelas Criado, Valeria Ruiz, Kevin Amo, Eva Sandoval, Aicha Ben Hamou, Jennifer Arranz, Alonso González, Leticia Benavente, Jorge Andrés-Cabañas, Tatiana Pereira, María Arranz, Kelly Alonso, Pedro Rafael Bueno y Laura Vaca.