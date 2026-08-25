ICE convoca subvenciones de 11,9 millones para proyectos turísticos en León y Palencia

VALLADOLID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) ha aprobado la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar el desarrollo de proyectos singulares ligados a destinos turísticos de excelencia en las provincias de León y Palencia, con una cuantía total inicial de 11,9 millones de euros.

Esta medida se enmarca en las actuaciones del Fondo de Transición Justa de España 2021-2027 en el ámbito territorial de la Comunidad.

Según figura en el extracto de la Resolución publicado este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (bocyl), la convocatoria está dirigida a pymes y autónomos que realicen proyectos de inversión o que supongan la creación de centros de trabajo en León y Palencia.

El importe previsto podrá incrementarse hasta los 13 millones, conforme a lo establecido en la Ley de Subvenciones de la Comunidad. La iniciativa tiene por objeto financiar iniciativas vinculadas a los recursos endógenos del territorio que contribuyan a la reactivación económica y al impulso de una actividad turística sostenible y de calidad en estas zonas afectadas por la transición justa.

Quedan excluidos aquellos proyectos cuya actividad esté comprendida en las excepciones de la normativa comunitaria relativa a las ayudas de 'minimis' y al Fondo de Transición Justa.

El importe de las ayudas oscilará entre el 50 y el 70 por ciento sobre el coste subvencionable, en función del municipio en el que se ubique la inversión.

Asimismo, la norma contempla la posibilidad de realizar anticipos de hasta el 50 por ciento de la subvención, previa constitución del aval de entidades financieras autorizadas que cubra el importe invertido y los intereses que se puedan devengar.

Las pymes y trabajadores autónomos interesados dispondrán de un plazo de dos meses para presentar sus solicitudes, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la Resolución en el Bocyl.