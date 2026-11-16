Identificadas cinco personas por estafar 167.000 euros con falsas inversiones en criptomonedas en Burgos

VALLADOLID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Miranda de Ebro (Burgos) han identificado a cinco presuntos responsables de estafar 167.000 euros a una vecina de la localidad mediante falsas inversiones en criptomonedas. De los implicados, dos figuran como destinatarios finales de los fondos y otros tres como intermediarios en el engaño, la captación y la transferencia del dinero.

Las pesquisas comenzaron tras la denuncia presentada por la perjudicada el pasado mes de septiembre, después de que en febrero estableciera contacto con una mujer que se hizo pasar por gestora de inversiones vinculada a una conocida entidad bancaria española. Entre febrero y julio de 2026, la víctima transfirió de forma periódica elevadas cantidades de dinero a cuentas de inversión en el extranjero, ocasionándole un perjuicio económico aproximado de casi 170.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Durante esos meses, los presuntos estafadores mantuvieron una comunicación telefónica casi diaria con la afectada, además de enviarle numerosos correos electrónicos y enlaces a una supuesta plataforma de inversión en la que le mostraron la evolución de sus operaciones y le indicaron los movimientos bancarios que debía realizar. La víctima fue consciente del engaño sufrido el pasado mes de agosto, cuando intentó recuperar su dinero.

La investigación policial, que ha revestido una notable complejidad, ha permitido identificar a varias personas vinculadas con las cuentas utilizadas para canalizar el dinero y ha detectado el empleo de las denominadas 'mulas bancarias'. Asimismo, los agentes han comprobado que los delincuentes han utilizado empresas interpuestas relacionadas con criptoactivos con sede en distintos países europeos, junto con identidades ficticias o usurpadas y sucesivas transferencias entre cuentas nacionales y extranjeras para dificultar el rastreo de los fondos y enmascarar a los beneficiarios últimos.

La Policía Nacional ha recomendado extremar las precauciones ante ofertas de inversión por Internet, especialmente cuando se solicitan transferencias a cuentas de terceros o la contratación de préstamos, y ha aconsejado comprobar previamente la identidad y habilitación de quienes ofrecen estos servicios.