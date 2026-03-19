Identificado tras intentar sustraer 17 botellas de aceite en un supermercado de Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid un varón con 29 antecedentes tras robar en un bar e identificarle por las cámaras - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado a un hombre que intentó sustraer 17 botellas de aceite de oliva en un supermercado del barrio de Pajarillos, en Valladolid, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del 17 de marzo, cuando una patrulla fue comisionada por la Sala CIMACC 091 tras recibir un aviso del establecimiento por un posible hurto en curso.

A su llegada, los agentes fueron informados por la encargada de que el individuo había intentado abandonar el local sin abonar varios productos que llevaba ocultos en un carrito de la compra, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los agentes comprobaron el contenido del carrito, en el que localizaron 17 botellas de un litro de aceite de oliva, con un valor total de 78,03 euros, por lo que procedieron a identificar al presunto autor.

Durante la actuación, los agentes constataron que el hombre había sido detenido dos días antes por un hurto similar en otro establecimiento del centro de la ciudad y que era la cuarta vez en los últimos días que intentaba sustraer productos en el mismo supermercado.