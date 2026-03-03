Identificado en Salamanca el autor de daños a la escultura de Xu Hongfei. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha identificado y propuesto para sanción, que puede alcanzar hasta los 3.000 euros, a un joven por causar daños en la escultura realizada por el artista chino Xu Hongfei, instalada en la Plaza Mayor con motivo de la celebración del Año Nuevo Chino en Salamanca.

Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado 15 de febrero y el joven ha sido identificado gracias a los sistemas de control y videovigilancia, que capataron cómo el autor dañaba intencionadamente el arco de dicha escultura que posteriormente tuvo que ser retirado para su reparación.

A partir de estas imágenes, la Policía Local abrió una investigación que ha permitido identificar al responsable de dichos daños, tal y como apuntan fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Esta conducta está tipificada en el Reglamento Municipal sobre la Utilización y Uso de la Plaza Mayor de Salamanca como infracción muy grave, al tratarse de daños intencionados al mobiliario urbano. En aplicación de dicha normativa, la sanción propuesta puede alcanzar hasta los 3.000 euros. Asimismo, el autor de los hechos deberá abonar los correspondientes gastos de reparación del elemento daño, que ascienden a 393,25 euros (IVA incluido).