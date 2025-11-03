Identifican a dos 'mulas' en Madrid y Huelva en una ciberestafa de 556 euros a una vallisoletana

VALLADOLID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Policía Nacional en Valladolid han identificado a dos ciudadanos, uno residente de Madrid y otro de un municipio de Huelva, como receptores de fondos fraudulentos de una estafa de 556 euros denunciada por una víctima en Valladolid.

Los hechos fueron denunciados en Valladolid el pasado día 7 de julio. La mujer denunciaba haber sido víctima de una estafa tras realizar dos transferencias de bizum a unas cuentas que le indicaron los delincuentes.

La perjudicada fue captada a través de un vídeo que visionó en una conocida red social en el que garantizaban ganancias económicas rápidas con solo dar 'likes' a los vídeos que le indicaran los responsables del anuncio, informa la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

Dichos responsables no eran otros que delincuentes que engañan a sus víctimas con esas ganancias rápidas. La mujer accedió a darse de alta en una plataforma para recibir los ingresos por esos 'likes'.

Tras pagar 22 euros mediante un pago de bizum a un número de móvil recibió como supuestas ganancias un bizum a su favor de 30 euros. Ya sin dudar de la viabilidad de sus ganancias, un integrante de la organización le prometió beneficios mucho mayores.

Para acceder a esos beneficios la mujer tenía que realizar otros pagos, lo que hizo, una vez más a través de la plataforma de pago bizum por un importe de 379 euros a un número móvil y otro ingreso de 169 euros a otro número distinto. Al no recibir ninguna ganancia y darse cuenta de que había sido engañada, la mujer presentó la correspondiente denuncia.

Los agentes de Policía Nacional del grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de Valladolid iniciaron la investigación para determinar la identidad de los delincuentes y, tras diferentes pesquisas, lograron determinar la identidad de los titulares de las dos cuentas donde se habían realizado los bizum ordenados por la víctima.

Se trata de dos varones, uno residente en Madrid y otro vecino de un pueblo de la provincia de Huelva, de quienes se ha dado cuenta a la autoridad judicial como cooperadores necesarios más conocidos como 'mulas', para que se determine su responsabilidad penal.

Lo habitual en estos casos es que las 'mulas' actúen como meros intermediarios desconocedores del origen del dinero, transfiriendo el importe recibido a cambio de una pequeña comisión a cuentas controladas por los delincuentes, generalmente en el extranjero, concluye el comunicado.