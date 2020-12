Igea acusa al Gobierno de incapacidad, electoralismo y cobardía y pide que incluya las vidas humanas en su calculadora

VALLADOLID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha acusado este lunes al Gobierno de la nación de estar renunciando a ejercer el poder y sus responsabilidades "por incapacidad" y "por electoralismo". "Sólo estamos para lo sectario, para lo ideológico pero lo que es gestionar una crisis o tomar decisiones, para eso no está el Gobierno", ha recriminado.

Francisco Igea ha advertido a este respecto de que no se puede tener al frente del país a un Gobierno "incapaz para la gestión, electoralista y, además, cobarde". "A mí me gustaría que alguna vez en la calculadora, a parte de votos, a parte de dinero, se metieran vidas humanas", ha sentenciado.

De este modo se ha pronunciado el vicepresidente de la Junta a preguntas de Europa Press respecto a la propuesta de Europa de diseñar estrategias conjuntas para hacer frente a la nueva cepa de COVID registrada en Reino Unido.

"A mí diseñar estrategias conjuntas me parece bien, me parece bien dentro de mi país, por eso se lo pido a mi Gobierno", ha respondido el vicepresidente que ha cargado contra la "incapacidad" del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez por no coordinar una estrategia conjunta de lucha contra el coronavirus.

"Cuando le toca a él tomar una decisión la pide fuera, lo que no sé es cuándo le toca a él tomar una decisión. No sé cuándo le va a tocar al Gobierno ser él el que decida porque, o decimos las comunidades autónomas o decide Europa, pero a mí no me toca nunca", ha ironizado Igea en referencia a la actitud del Ejecutivo central en la segunda ola de la pandemia.

¿Hay algún país que tenga más relación con Reino Unido que nosotros?", se ha preguntado también Igea que ha recordado que España es el país que tiene más residentes británicos, después de Inglaterra, y el que recibe más turistas y ha citado a Italia, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda entre los países que han cedido cerrar las fronteras, a diferencia del Gobierno de España "porque está calculando".