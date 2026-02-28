Igea asegura que votará a IU para "no repetir errores del pasado": "Vienen tiempos duros que necesitan buenas personas"

VALLADOLID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exprocurador en las Cortes de Castilla y León Francisco Igea ha anunciado este sábado que votará a Izquierda Unida en las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo para "no repetir errores del pasado" ya que "vienen tiempos duros que necesitan buenas personas".

Lo ha hecho a través de un mensaje en la red social 'X', del que se hace eco Europa Press, en el que ha destacado que en Valladolid la mencionada formación trabajó para impulsar políticas "sensatas" que "mejoraron" la ciudad.

Asimismo, ha señalado que votará a IU porque el líder del PP y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "volverá a pactar con Vox". "Por todas esas cosas y más yo votaré a Izquierda Unida", ha concluido en su mensaje.