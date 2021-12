Igea aseguró que Tudanca no contaría con CS "para nada" a no ser que pidiera perdón "de rodillas" por sus "barbaridades"

VALLADOLID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ya ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, aseguró en una entrevista concedida a Europa Press el pasado viernes 17 de diciembre que el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, no contaría con Ciudadanos "para nada" a no ser que "pidiera perdón" de "rodillas" por sus "barbaridades".

Igea fue tajante al asegurar que Tudanca no contaría con los once procuradores de Ciudadanos, unas declaraciones que este lunes cobran sentido después de que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, haya argumentado su adelanto electoral en base a un presunto pacto de PSOE, Podemos y Ciudadanos para apoyar las enmiendas de Por Ávila.

En declaraciones a Europa Press Igea garantizó tener la "certeza absoluta" de que el Grupo de Ciudadanos "nunca apoyaría una moción de censura encabezada por el político más irresponsable de la Cámara". "Si el PSOE quiere volver a hablar con nosotros ya puede ir cambiando de candidato, Luis Tudanca no va a contar con nosotros para nada a no ser que venga de rodillas a pedir perdón por la inmensa cantidad de barbaridades que ha dicho a lo largo de estos meses", zanjó.

Por otra parte, el ya ex vicepresidente de la Junta aseguró que trabajará en es espacio político que le dejen para insistir en debates como la regeneración o la transparencia con controladores independientes. Así, señaló que no formaría actualmente parte de las listas del PP porque los 'populares' no se introducen actualmente esos debates.

