Igea a Barcones: "Si uno tiene un mínimo de vergüenza, no se puede decir que nuestra sanidad sea indigna"

VALLADOLID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, considera que la sanidad en la Comunidad está en un nivel superior al de otras comunidades españolas e incluso de la mayoría de países europeos, de ahí su frontal discrepancia con las críticas del Grupo Socialista, que ve imposible luchar contra la despoblación en un territorio en el que no se garantiza una atención sanitaria digna.

"Puede que seamos una sanidad indigna, pero desde luego de las más dignas de este país. Por resultados, calidad, medios y por la preparación y entrega de nuestros profesionales no se puede calificar de indigna nuestra sanidad si uno tiene un mínimo de vergüenza", ha replicado Igea a las acusaciones vertidas por la socialista Virginia Barcones en el Pleno celebrado esta tarde en las Cortes.

La parlamentaria del PSCyL, minutos antes, interpelaba al también consejero de Transparencia sobre la situación sanitaria en el medio rural al hilo de las movilizaciones protagonizadas este sábado por ciudadanos para decir, según Barcones, que "para mantener la vida en el medio rural es necesario una sanidad digna y que no quieren más experimentos", algo que demandan cerca de 900.000 ciudadanos en Castilla y León que, como el resto, "exigen los mismos servicios".

Pese a que desde la Junta se esgrimen datos que dicen lo contrario, Barcones recuerda que entre consultorios y centros de salud el número no llega a 4.000, frente a 6.175 núcleos población, "es decir, que uno de cada tres pueblos no tiene asistencia sanitaria en su propia localidad, y eso no es para sacar pecho".

En este sentido, Barcones, en declaraciones recogidas por Europa Press, recuerda que tanto su formación como la ciudadanía que ha salido este fin de semana a la calle viene reclamando desde hace ya mucho tiempo la reapertura de los consultorios locales y la vuelta a las consultas presenciales.

"Ahora dicen que para tener los consultorios abiertos los ayuntamientos tienen que facilitar la conexión a internet, cuando 5.826 núcleos no tiene cobertura de 100 megas y otros 2.400 no la tienen de 30, con lo que pretenden que la brecha digital que ustedes han creado durante tantos años la solucionen ahora los ayuntamientos si es que quieren tener médico", ha recriminado Barcones.

Sin embargo, el representante de la Junta, Francisco Igea, mantiene que la sanidad de Castilla y León es muy digna y ha acusado a la socialista de tirar de "soflama", una vez más, en lugar de aportar datos que justifiquen sus críticas.

Entre los argumentos dados, Igea ha recordado a Barcones que en la actualidad Castilla y León cuenta con 1.600 consultorios con menos de 50 tarjetas, lo que equivale a que éstos funciones únicamente a demanda, como establece la orden, al tiempo que ha esgrimido otros datos para demostrar que la sanidad de la Comunidad está entre las primeras, entre ellos que nuestra esperanza de vida está muy por encima de la de otros píases desarrollados de la UE o que la mortalidad infantil o por cáncer de mama o patología circulatoria e isquémica están por debajo de todos esos países, sin olvidar que la dotación de médicos en la región es superior a la de Suecia.

"En términos de accesibilidad somos la segunda en tasa de vacunación frente a la gripe o la cuarta en lista de espera quirúrgica, primera en médicos de Primaria, la tercera en enfermería en Atención Primaria y en número de cámas", ha añadido Igea, quien por ello ha insistido en que "ni por resultados, calidad, ni medios ni, sobre todo, por la preparación y entrega de nuestros profesioanles se puede calificar a nuestra sanidad de indigna si uno tiene un mínimo de vergüenza", ha sentenciado.