Igea cree que "no hay opinión más cualificada" que la de Concepción (TSJCyL) que acusa al Gobierno de extralimitarse

VALLADOLID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea, ha respaldado las declaraciones realizadas este jueves por el presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, quien considera que el Gobierno se está extralimitando en el uso del Estado de Alarma "que permite restringir derechos" pero no suspenderlos, como estima que se ha hecho.

Al respecto, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha comparecido junto a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, el vicepresidente de la Junta ha asegurado que si el Gobierno se ha extralimitado o no en el uso del Estado de Alarma "no hay opinión más cualificada" que la del presidente del TSJCyL, por lo que no será él quien le "enmiende la plana".

Asimismo, Francisco Igea ha querido agradecer la decisión del presidente del TSJCyL de hacer públicos los datos de mortalidad recogidos en el registro civil, algo que venían pidiendo Castilla y León desde el inicio de la pandemia, y que tal y como advirtió José Luis Concepción "exceden en más del doble" las cifras oficiales de muertos por COVID-19.

Sobre esta cuestión, Francisco Igea ha recordado que desde Castilla y León se venía pidiendo al Ministerio de Justicia que hiciese públicos los datos del registro civil "porque los datos de mortalidad hace ya días superaban los 3.200" aunque los últimos datos aportados por el Ministerio de Sanidad registran 1.925 muertos por coronavirus en Castilla y León.

"Los 3.200 fallecidos coinciden esencialmente con los datos publicados por el TSJCyL" ha asegurado Igea, quien ha vuelto a explicar que las comunidades autónomas sólo tienen que remitir al Ministerio de Sanidad, para su registro, los fallecidos por COVID-19 en hospitales, aunque en el caso del registro que hace la Junta se tienen en cuenta toda la mortalidad, incluida la de residencias de mayores.

"Por eso hay que agradecer que haya hecho--el TSJCyL-- aquello que nosotros pedimos al Ministerio de Justicia", ha subrayado el vicepresidente de la Junta.