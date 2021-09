Igea cree que "no está muy lejano" el día en el que se eliminen mascarillas en interior

VALLADOLID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, cree que "no está muy lejano" el día en el que se elimine el uso obligatorio de mascarillas en el interior de los establecimientos, no obstante ha abogado por esperar al menos dos semanas más para ver la evolución de los datos y comenzar a abordar este asunto.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero ha detallado que esta decisión debe se adoptada por el Gobierno central en base a lo acordado en el Consejo Interterritorial de Salud. "El uso de la mascarilla en interiores debe ser una decisión del Gobierno de España que es quien debe decretar el fin de la alerta sanitaria", ha zanjado.

Sobre la intención de Madrid de eliminar cuanto antes el uso de la mascarilla en interior, el portavoz ha insistido en que no es una decisión que deban asumir las autonomías.

"Yo creo que no está lejano el día, no está muy lejano, es prudente aún esperar un par de semanas a ver si se estabiliza y no se vuelve a tener incidencia", ha reseñado.

602940.1.260.149.20210930135807