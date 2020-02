Igea destaca el voto crítico en las primarias de Galicia y ve "muchas esperanzas de que las cosas cambien"

También ha pedido más transparencia en el partido y se ha mostrado reacio a coaliciones preelectorales como la de Cataluña

MÁLAGA/VALLADOLID, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia de Ciudadanos, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha resaltado este sábado que en las primarias del partido en Galicia celebradas ayer "hubo, por primera vez, más voto crítico que voto de los que se llaman a sí mismos 'oficialistas'", por lo que ha considerado que "en este partido hay muchas esperanzas de que las cosas cambien".

"Eso quiere decir que hay mucha gente en Ciudadanos que cree que hay que hacer un análisis de lo que ocurrió el 10 de noviembre y hay que corregir los errores tanto de organización como de estrategia que nos llevaron a tener ese pésimo resultado", ha subrayado a los medios de comunicación en Málaga, momentos antes de participar en un encuentro con afiliados y simpatizantes de la formación para explicar su proyecto de partido.

En Galicia, la candidata Beatriz Pino, respaldada por Arrimadas ha recibido 156 votos (el 47,27%), mientras el apoyado por Igea, Manuel Jesús Morgade, con 140 (42,42%), se ha quedado a solo 16 votos de distancia, con los otros cuatro contrincantes muy atrás.

"Van a ser días decisivos, es importante hablar con los afiliados pero también es importante escuchar a los afiliados", ha indicado Igea, que ha explicado que desde su candidatura han intentado que la de Arrimadas escuchase estos resultados y dijese cómo los interpretaba, pero "seguimos instalados en el 'si no es con mi sistema, yo no juego'; yo creo que eso no es una buena cosa y no indica unas condiciones ideales para liderar el partido".

También ha indicado que esperan que "no se produzcan demoras como se produjeron ayer, que se pongan todos los resultados desde el primer minuto, detallados, con los votos, que se ponga el censo, quién ha votado y todas esas que deben de hacer a este partido diferente", al tiempo que ha recordado que Cs "era el adalid de la transparencia".

"No queremos poner nada en duda pero sí que queremos insistir en que necesitamos que los datos se den con prontitud, con claridad, provincia por provincia, candidatura por candidatura, para que todos sepamos qué es lo que ha ocurrido y que demos ese ejemplo de transparencia que queremos dar", ha incidido.