Igea dice que el Diálogo Social no puede ser "la paz de los cementerios"

VALLADOLID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, de Ciudadanos, ha aclarado que el Diálogo Social no puede ser "la paz de los cementerios" y ha considerado que en Castilla y León ha habido momentos en los que parecía que se hacía política para "contentar" a los interlocutores.

"Nosotros no hacemos diálogo ni política para contentar a los interlocutores, lo hacemos para mejorar la suerte de los ciudadanos en general", ha asegurado el vicepresidente y portavoz de la Junta que, en una entrevista con la agencia Europa Press, ha sido tajante al afirmar que la formación naranja no quiere que desaparezca la política de interlocución y de concertación instaurada en la Comunidad pero sí cambiar el sistema.

"Creo que los agentes del Diálogo Social ya han entendido, están entendiendo, que hay cosas que tienen que cambiar, que tienen que ser más transparentes, que tienen que ser evaluables, que tienen que ser eficaces", ha explicado a modo de ejemplo para reivindicar que el Diálogo Social está para hacer mejores políticas de empleo o mejores políticas sociales desde la premisa de que la concertación tripartita no es buena en sí misma si no cambia nada.

"Si la Comunidad no crece, si no genera más empleo, si no genera más riqueza el Diálogo Social en sí mismo no sirve para nada. Lo importante del diálogo social no son los que dialogan, es sobre qué dialogan y cuál es el resultado", ha reiterado el vicepresidente y portavoz de la Junta.

Preguntado por las críticas a las propuestas de cambio en el Diálogo Social que ha planteado la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, también de Ciudadanos, Igea ha tirado de ironía para afirmar que le hubiera preocupado que todo fueran alabanzas a la gestión de los naranjas.

"En una Comunidad que lleva 30 años en una situación de estancamiento político y social el cambio genera resistencias. Si no hubiéramos tenido críticas es que no estaríamos haciendo nada", ha sentenciado Igea que ha recordado que la Junta ha tenido que hacer frente en 2020 a un "tiempo difícil" por las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia del coronavuris a las que habrá que sumar una crisis de empleo.

En este sentido, ha abogado por intentar ser "lo más eficaces posibles" en las políticas activas de empleo en un nuevo llamamiento a las partes a "cambiar algunas cosas que llevan años de gestión mejorable".