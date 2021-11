Igea dice que tendría "poco sentido" aprobar el Presupuesto y convocar elecciones

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado que la negociación con Por Ávila para lograr su respaldo al proyecto de Presupuesto de la Comunidad para 2022 va por buen camino, al tiempo que ha considerado, ante los augurios de adelanto electoral en al Comunidad, que "tendría poco sentido" aprobar las cuentas y convocar elecciones.

Igea ha insistido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que confía en la palabra del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y su apuesta por la "estabilidad", algo que también ha extendido a Por Ávila. "Es bastante obvio que el presidente ha apostado, de forma reiterada, por agotar la legislatura", ha recordado.

"Aquí hay unos cuantos augures sobre si uno se come el turrón o no, esas previsiones ya han ido pasando, el turrón ha llegado y estas cosas no ocurren, el interés de todos es agotar la legislatura", ha aseverado, tras lo que ha explicado que la negociación con la formación abulense "sigue abierta", al tiempo que ha confiado en una "buena finalización".

Sobre posibles "estrategias" de cara a un adelanto electoral, Igea ha insistido en que "cree" en la palabra de Fernández Mañueco cuando dice que "no tiene interés" y ha considerado que no tendría sentido en un momento de recuperación económica y de empleo. "Si a los ciudadanos les va bien el escenario lo sensato, desde el punto de vista político, es continuar", ha zanjado.

