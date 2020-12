Igea no descarta que CyL cambie las recomendaciones para Navidad en función de la evolución y del fin de semana

Admite que no ha salido adelante un acuerdo con las CCAA limítrofes "porque todo el mundo calcula" y se confiesa "bastante avergonzado"

VALLADOLID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, no ha descartado que el Gobierno autonómico cambie en los próximos días las recomendaciones que realizó el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, sobre la celebración de las fiestas navideñas en función de la evolución de la pandemia y de los datos que arroje el fin de semana.

"Podríamos cambiar nuestras recomendaciones", ha respondido en concreto el vicepresidente a preguntas de la agencia Europa Press sobre si las medidas y recomendaciones anunciadas por el presidente el viernes son inamovibles o se pueden cambiar hasta el miércoles, cuando se celebrará el Consejo de Gobierno.

"Tenemos que ver un poco cómo evoluciona la situación y ver lo que ha ocurrido este fin de semana", ha precisado Francisco Igea que ha aprovechado la ocasión para recordar que el consejo de la Junta de Castilla y León, a parte de cumplir las normas, es que se restrinja al máximo el contacto físico.

"Yo voy a pasar la Navidad con mi mujer y con un hijo", ha aseverado a modo de ejemplo para recordar que otros años se reúne con unas 30 personas.

Preguntado sobre si la Junta de Castilla y León ha intentado consensuar las medidas para la celebración de la Navidad con las comunidades limítrofes, el vicepresidente ha asegurado que se ha intentado y ha admitido que no ha salido adelante "porque todo el mundo calcula".

"Yo estoy bastante avergonzado de que aquí la gente lo que quiere es diferenciarse. Aquí no hay campaña, aquí hay miles de vidas y nosotros no estamos siendo responsables y no estamos siendo responsables es primera persona", ha añadido Igea, que ha asegurado que en el caso de la Junta de Castilla y León ha intentado ejercer la responsabilidad.

Dicho esto, ha vuelto a cargar contra la falta de acuerdo nacional en el Consejo Interterritorial de Salud desde el convencimiento de que "lo más lógico" era consensuar las mismas recomendaciones para todo el país a lo que el ministro ha respondido "decidan ustedes --las comunidades autónomas--". "Esto no puede ser, es una absoluta irresponsabilidad, yo no tengo más remedio que decirlo, es una vergüenza. Este país no se merece lo que le está pasando", ha sentenciado.