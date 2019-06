Igea no entra a valorar las "crisis de otro partido" e incide en que sus exigencias de regeneración "no son personales"

Publicado 21/06/2019 20:11:14 CET

VALLADOLID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Ciudadanos Francisco Igea no ha querido valorar la decisión de Génova de apartar a Jesús Julio Carnero de la presidencia del PP en Valladolid, al admitir que no opina sobre las "crisis" de otros partidos, para volver a incidir en que sus exigencias sobre regeneración, incluidas en el pacto de gobernabilidad con el PP de Castilla y León, "no son personales".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Igea ha reconocido que el nombre de Jesús Julio Carnero solo fue un "ejemplo" como el de "Javier Lacalle o Alfonso Polanco", pero ha explicado que las medidas pactadas obedecen a la "necesidad" de que no se prolonguen "más de ocho años" las mismas personas en el cargo para "romper" así "redes clientelares" y evitar casos de "corrupción".

"Nuestras medidas no van contra las personas", ha apostillado para concluir insistiendo en que no entran "en crisis de otros partidos".