Igea pide disculpas ante el Pleno por el tuit que ilustraba con una foto de Vázquez refiriéndose a "obesidad"

VALLADOLID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, ha pedido disculpas ante el Pleno del Parlamento regional por el tuit que difundió el pasado viernes en el que ilustraba con una fotografía del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, para hablar sobre acciones en materia de obesidad.

Antes de formular su pregunta ante el Pleno que ha comenzado este martes, Igea ha señalado: "Voy a iniciar mi pregunta haciendo algo que quizás es poco usual, algo que no hizo el presidente cuando hizo una peineta a toda la Cámara, algo que no hizo el vicepresidente cuando me llamó imbécil y presunto delincuente, algo que no hará el consejero de Empleo después de llamar sabandijas y presuntos criminales a los representantes sindicales, les he de pedir disculpas".

"He de decirle que no estaba en mi intención y que lamento que alguien se haya sentido ofendido por un tuit que únicamente pretendía señalar al responsable de una decisión política equivocada", ha zanjado.