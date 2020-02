Igea, "un poco decepcionado" tras hablar con Arrimadas, espera a la información de la Gestora para tomar una decisión

VALLADOLID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, se ha mostrado "un poco decepcionado" tras su breve conversación con la portavoz de Cs en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, y ha advertido de que esperará a que la Gestora que dirige el partido ofrezca los datos sobre las reuniones de agrupaciones y las enmiendas presentadas antes de decidir si presenta o no su candidatura para presidir el partido.

"Cuando tengamos toda esta información tomaremos una decisión, hoy salimos un poco decepcionados", ha reiterado Igea. "Queremos transparencia. Si hay algo que define a este partido es la transparencia y la transparencia hoy es decir, como toca, cuántas agrupaciones se han reunido, cuántos militantes había, quiénes han votado", ha añadido.

Otras de las cuestiones que el vicepresidente castellanoleonés espera conocer antes de tomar una decisión --el plazo concluye este miércoles-- es si la Gestora llevará al Congreso de Cs una enmienda a la totalidad al modelo de partido y si "va a mantener el mismo sistema de votación o va a dar una opción de poner urnas en todas la provincias para evitar que si esto vuelve a suceder entremos en el ridículo", en alusión al fallo que ha obligado a aplazar la elección de compromisarios prevista para el pasado fin de semana. "Estas cosas son importantes antes de tomar una decisión", ha recalcado.

"Seguimos creyendo que Cs es un partido con futuro que va a apostar por la transparencia, la regeneración y la participación, que consiste en escuchar lo que han dicho las agrupaciones. Nosotros somos fieles a nuestra palabra y vamos a escuchar, aún nos queda escuchar a la Gestora", ha explicado Igea, quien ha asistido al desayuno informativo que El Mundo-Diario de Castilla y León ha organizado este lunes en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

Respecto a la petición de Inés Arrimadas --hasta ahora la única candidata a presidir el partido-- de llevar a cabo "un debate público" y no de "despachos" sobre el futuro de la formación, Francisco Igea se ha mostrado "encantado" con que se produzca, pero ha insistido en que querían ver "cómo la única candidata leía lo que han dicho los militantes en las agrupaciones".

"Cuando se habla de un modelo de partido se hace flaco favor al reglamento de este partido y nuestras reglas son nuestro Estado de Derecho. Nuestras reglas dicen que no es el candidato quien decide el modelo, sino los militantes en base a las ponencias al Congreso. No hay un modelo de Arrimadas ni de Igea", ha reiterado el vicepresidente castellanoleonés, quien ha defendido que él y su equipo no harán "descalificaciones personales".

PARTIDO "ABIERTO Y LIBERAL"

"Nosotros hablaremos de política y no de lo personal, porque lo que no quieren los militantes es ver cómo nos descalificamos unos a otros. Nosotros siempre hemos hecho una crítica sobre política, estrategia y funcionamiento del partido. Hay quien lo entiende como deslealtad, yo no, sino como un partido abierto y liberal", ha respondido.

Respecto al modelo de organización del partido a nivel territorial, Francisco Igea ha sostenido que "no es un asunto de baronías", puesto que "los barones son quienes son elegidos a dedo", mientras que él defiende que Cs "debe tener un funcionamiento democrático interno y mantener la unidad de mensaje".

En cuanto a la rendición de cuentas que propone Arrimadas, Igea ha recordado que en democracia ésta "se hace en las urnas". "¿Esto es baronía o baronía es decir que yo nombro a un portavoz que rinde cuentas ante el presidente?", se ha preguntado Francisco Igea, para quien esto "no parece sensato".