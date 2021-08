Igea rechaza que haya "demasiadas restricciones": "lo que hay es una mala legislación"

VALLADOLID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha rechazado que en Castilla y León y en España haya "demasiadas restricciones" para contener la propagación de la pandemia, si bien lamenta que lo que sí hay es una "mala legislación" para combatirla.

"No hemos aprendido nada", ha insistido durante su comparecencia ante los medios posterior al Consejo de Gobierno. "No tenemos mas restricciones que Inglaterra, Francia, Italia, Australia. En Castilla y León, en este momento, hay muy pocas", ha aseverado para reflexionar que lo que sí hay es un "debate" sobre el modelo de respuesta a la pandemia.

En este punto, ha explicado que lo que se debe aprender es cómo se va a responder a esta situación en el "futuro". "No tenemos muchas restricciones, sino muy mala legislación", ha continuado para incidir en su crítica al Gobierno por la "falta" de herramienta jurídica.

"Es que no hay una herramienta legal que nos permita enfrentar una situación como esta y año y medio después. No la tenemos y no creemos que en el parlamento se habilite una ley de pandemias. Lo que no es admisible es que no hayamos aprendido", ha resumido.